🎥 Deux rouges oubliés pour Anderlecht ? La polémique enfle après le clash face à Bruges

Roméo Vermant a commis une faute évidente sur Jan Vertonghen, ce qui a poussé le défenseur d’Anderlecht à vouloir se venger. L’attaquant de Bruges, lui, est tombé de façon particulièrement théâtrale.

Mais le gardien Colin Coosemans s’est aussi mêlé à l’affaire, intervenant violemment sur Vermant, alors que ce dernier était déjà au sol après le geste de Vertonghen.

La faute initiale de Vermant était claire, mais les réactions de Vertonghen et Coosemans auraient déjà valu un carton rouge cette saison. Les images parlent d’elles-mêmes…

L’arbitre a toutefois décidé de calmer la situation en distribuant un carton jaune aux trois joueurs impliqués. Tzolis a lui aussi écopé d’un avertissement pour des gestes d’énervement dans la foulée.

À ce moment-là, le Club de Bruges menait 0-1. Hans Vanaken a clairement réclamé davantage auprès de l’arbitre, mais en vain

Coosemans blijkbaar een beetje gefrustreerd ! Logisch, was te zwak voor Club ! Dan maar bij een middenmotortje gaan voetballen. #ANDCLU

Vermant, maakt een normale fout : geel Vertonghen : revancheert zicht en grijpt Vermant naar de keel: geel Tzolis komt tussen : geel Coosemans grijpt Vetlesen en Vermant ook naar de keel : geel Enkel in Belgie #AndClu

Romeo Vermant duidelijk opgegroeid in een schuimbekkend Brugge-nest. Lelijke naam, lelijke mens, lelijke voetballer #ANDCLU

Ja Vermant speelt komedie. Maar zo'n grote voetballer als Vertonghen die zich op zo'n manier revancheert. Kleine meneer. En de manier waarop Coosemans Vetlesen naar de grond werkt, is altijd rood. Onbegrijpelijk hoe slecht de Belgische arbitrage is. #ANDCLU

Vermant is zich een reputatie van een matennaaier en een ettereikel aan het opbouwen, en dat gaat in de toekomst alleen in zijn nadeel werken #AndClu