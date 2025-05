🎥 "C'était ma dernière" : ému, Will Still annonce son départ du RC Lens !

C'est officiel : Will Still ne sera plus l'entraßneur du RC Lens la saison prochaine. Arrivé en juillet 2024, le tacticien de 32 ans a annoncé ce samedi soir qu'il souhaite se rapprocher de sa femme, qui souffre d'une maladie.

Le RC Lens s'est imposé sur le score de 4-0 au Stade Bollaert-Delelis ce samedi dans le cadre de la dernière journée de Ligue 1. Neil El Aynaoui (doublé), Adrien Thomasson et Anass Zaroury ont permis aux Sang et Or d'officiellement terminer huitième du championnat français.

Un succès qui est d'autant plus important pour Will Still. En effet, cette rencontre était sa dernière à la tête du club situé dans le Pas-de-Calais. L'entraîneur a annoncé la nouvelle en conférence de presse après le match.

"Je ne serai pas l'entraîneur du RC Lens la saison prochaine. C'était la dernière de la saison à Bollaert et c'était aussi ma dernière", annonce le coach belgo-britannique.

Will Still va se rapprocher de sa femme

"Pour multiples raisons, je pense que la raison principale qui me pousse à prendre cette décision, c'est le fait que j'ai... Alors, on a souvent rigolé, mais j'aimerais rentrer chez moi. Je pense que tout le monde est bien conscient de ce qui s'est passé dans ma vie personnelle, donc c'est pour ça", explique le coach ému en faisant référence au fait de vouloir être davantage aux côtés de sa femme, Emma Saunders, journaliste pour Sky Sports. Cette dernière est victime d’une encéphalite, peu après avoir surmonté un cancer de la thyroïde.

"J'ai pris énormément de plaisir. Je pense qu'on a fait de grandes choses malgré tout. Ça fait quatre ans que je suis en France, ça fait quatre ans que je vis des moments intenses et là, je pense que le choix logique, c'est que je me rapproche de ma femme et de son bien-être à elle aussi", poursuit-il.

L'entraîneur souligne qu'il ne connaît pas encore sa prochaine destination. "Je précise, je n'ai encore rien signé nulle part", avance-t-il. "Il y a de l’intérêt, il y en a toujours eu, ça oui, mais le choix a été pris pour un tas de raisons, mais surtout celle-là."

"Donc j'aimerais remercier la direction. J'aimerais remercier en particulier Jean-Pierre et tous les membres du staff parce qu'après Franck Haise dans un club, il faut le faire. Je l'ai appris à mes dépens. J'ai tout donné, j'ai essayé de tout faire pour garder le RC Lens à flot et je suis très content de pouvoir terminer comme ça. Avoir ma femme pour la dernière ici, c'était bien", conclut Still avec beaucoup d'émotion.