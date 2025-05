🎥 Furieux, Pep Guardiola refuse de serrer la main de l'homme du match après la finale perdue

Dean Henderson a été un pilier de cette finale de FA Cup entre Crystal Palace et Manchester City, remportée par les Londoniens (1-0). L'Anglais de 28 ans a été décisif à plusieurs reprises et a même arrêté un penalty tiré par Omar Marmoush (36e).

Cependant, après une phase discutable, il aurait peut-être dû recevoir un carton rouge. En milieu de première mi-temps, le gardien des Eagles a peut-être commis une faute de main à l'extérieur de la surface devant Haaland : "Peu importe", a déclaré Henderson après le match. "Je savais que mon intervention était bonne."

En studio, Alan Shearer ne partage pas cet avis et dénonce que la VAR a refusé d'intervenir parce qu'Haaland n'allait pas droit au but et qu'il ne s'agissait donc pas d'une occasion de but évidente : "Je pense que Henderson a eu de la chance", a jugé la légende de Newcastle dans le studio de la BBC.

"Au moment où Haaland a pris le ballon, je ne savais pas vers quel coin plonger. Mais quand il a laissé le ballon à Marmoush, je savais exactement où il allait frapper", a avoué le portier qui a dédié son triomphe à son père, décédé en début de saison.

Enfin, le héros de Palace a admis "se moquer éperdument" du fait que Pep Guardiola, furieux, ait refusé de lui serrer la main après le coup de sifflet final : "Je voulais juste serrer la main de Pep Guardiola et je pense qu'il était déçu de ma perte de temps en fin de match. Je lui ai dit qu'il avait eu ses 10 minutes de temps additionnel, alors sans rancune."

