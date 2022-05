Thomas Tuchel ne veut pas laisser partir Romelu Lukaku : "Il doit être un élément important de l'équipe"

L'entraîneur allemand va-t-il offrir une seconde chance à Big Rom ?

Thomas Tuchel vient de faire une déclaration qui pourrait bien influencer l'avenir de Romelu Lukaku en vue du mercato estival. On le sait, le Diable Rouge ronge son frein sur le banc de Chelsea depuis plusieurs semaines.

Mais son entraîneur semble prêt à lui accorder une seconde chance et il compte même sur lui en vue de la saison prochaine : "Je veux que Romelu soit un élément important de l'équipe. Il pourrait bien l'être également la saison prochaine. On a acheté un grand joueur et on compte toujours sur lui", a déclaré Tuchel en conférence de presse.

Ces dernières déclarations auront-elles une influence sur Big Rom ? Réponse dans les prochaines semaines.