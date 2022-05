Le FC Metz, avec Didier Lamkel Zé buteur, anéantit les derniers espoirs européens de Lyon

Les Messins se sont fait peur, mais peuvent encore mathématiquement rêver du maintien.

L'Olympique Lyonnais n'avait pas le choix : les hommes de Peter Bosz devaient l'emporter sur la pelouse de Metz pour pouvoir encore rêver d'Europe. Les Messins, quant à eux, devaient se défaire de Lyon pour croire encore mathématiquement au maintien. Et ce sont les locaux qui ont rapidement pris l'avantage. Pajot puis Didier Lamkel Zé, qui inscrit son deuxième but sous ses nouvelles couleurs, donnent l'avantage à Metz avant que Dembélé ne réduise l'écart juste avant le retour aux vestiaires. L'exclusion de Thiago Mendes à la 68e minute ne changera pas la bonne dynamique de Lyon dans la partie. À cinq minutes du terme, Dembélé, encore lui, inscrit son 19e but de la saison et remet les deux équipes à égalité. Les Lyonnais pensaient alors arracher un point à Metz, mais c'était sans compter sur Boulaya qui, à la dernière minute, permet à Metz de croire encore à un maintien en Ligue 1 (3-2).