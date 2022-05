Kompany donne des nouvelles de Verschaeren et Van Crombrugge

Hendrik Van Crombrugge a dû céder sa place entre les perches, et Yari Verschaeren n'était finalement pas sur le banc au Bosuil. Vincent Kompany a donné une update sur leur cas.

Yari Verschaeren, sorti blessé contre l'Union, avait déjà manqué le match face à Bruges et était de nouveau absent ce dimanche au Bosuil. Annoncé sur le banc, il n'y figurait finalement même pas. "On a estimé que c'était un trop grand risque qu'il soit sur le banc", explique Vincent Kompany. "Mais on tenait à ce qu'il soit proche de l'équipe".

Du côté d'Hendrik Van Crombrugge, c'est une petite alerte à l'entraînement durant la semaine qui a forcé Kompany à le remplacer par Bart Verbruggen. Le n°2 avait d'ailleurs déjà été épargné samedi, ne disputant pas la finale de la Coupe U21. "C'est un petit blocage, rien de grave. On espère pouvoir le récupérer dès jeudi. Mais l'avantage dans notre groupe, c'est que tout le monde connaît son rôle, on dépend plus du collectif que d'individualités".