Objectif Europe: le Racing Genk veut encore y croire

Malgré le partage concédé à Charleroi, les Limbourgeois croient encore dur comme fer à la qualification européenne.

Accroché dans les dernières minutes à Charleroi, le Racing Genk a laissé le champs libre à Gand et les Buffalos en ont profité: tombeur de Malines dans les derniers instants de la rencontre samedi soir, les Gantois ont désormais quatre points d'avance en tête des Europe Playoffs.

Pourtant, à Genk, on n'est pas résigné. "Mentalement, on se sent fort", insiste Joseph Paintsil. "On a toujours notre sort européen entre les mains. Nous devrons battre Gand et prendre assez de points dans les autres rencontres. Si on y arrive, il nous restera une finale contre une équipe des playoffs 1 à jouer. Notre objectif de jouer l'Europe est toujours là, on va tout donner pour l'atteindre."

Pour garder espoir, et avant de recevoir Gand le week-end prochain, les Limbourgeois devront d'abord se défaire du Sporting de Charleroi, mardi soir.