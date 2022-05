Officiel : Erling Braut Håland va rejoindre Manchester City

Pourtant dans le viseur de nombreux clubs comme Chelsea, le Paris Saint-Germain, le Bayern Munich, mais surtout le FC Barcelone et le Real Madrid, Erling Braut Håland a décidé de rejoindre Manchester City.

Après avoir explosé au Red Bull Salzbourg avant de confirmer au Borussia Dortmund avec pas moins de 134 buts et 36 offrandes en 181 matchs depuis le début de sa carrière en club, ainsi que de 15 buts en 17 matchs sous la tunique norvégienne, le Norvégien va poursuivre sa carrière à Manchester City

Les Skyblues n'a pas lésiné sur les moyens en payant la clause libératoire du joueur qui s'élève à 75 millions d'euros, mais aussi en offrant de juteuses primes à la signature d'un contrat qui sera valide jusqu'en juin 2027. Man City a annoncé l'arrivée du joueur âgé de 21 ans en provenance du Borussia Dortmund.

"Manchester City peut confirmer avoir conclu un accord de principe avec le Borussia Dortmund pour le transfert de l'attaquant Erling Haaland au 1er juillet 2022", peut-on lire dans le communiqué mancunien.

Manchester City can confirm that we have reached an agreement in principle with Borussia Dortmund for the transfer of striker Erling Haaland to the Club on 1st July 2022.



The transfer remains subject to the Club finalising terms with the player.