Manchester City a mis le paquet pour s'offrir Erling Håland : Voici les chiffres XXL de l'opération

Le feuilleton Erling Håland touche à sa fin.

Courtisé par les plus grands clubs européens, Erling Håland (21 ans, 29 matchs et 28 buts toutes compétitions cette saison) va s'engager avec Manchester City qui a mis le paquet pour s'offrir l'attaquant du Borussia Dortmund.

Les chiffres ne sont pas encore officiels mais le montant du transfert est évalué entre 60 et 90 millions d'euros selon les sources. A cette somme s'ajoutent les émoluments du prodige norvégien qui va signer un contrat de cinq ans assorti d'un salaire estimé à 30 M€ par saison voire 40 M€ par an selon Marca. Au surplus, les Skyblues vont verser 30 M€ au père du joueur, impliqué dans les négociations, et 40 M€ à l'agence qui était dirigée par Mino Raiola, l'agent d'Håland jusqu'à son récent décès.

Au total, le coût de l'opération pour Manchester City s'élève entre 280 et 360 M€ sur la durée du futur contrat du Scandinave.