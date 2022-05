Blessé gravement à l'Euro, il revient dans le coup après un an d'absence

Presqu'un an après sa grave blessure, Leonardo Spinazzola (AS Rome) est de retour dans le coup et vise la finale de Conference League.

Tout le monde se souvient de Leonardo Spinazzola. Latéral inconnu du grand public avant de débuter l'Euro avec l'Italie, le joueur de l'AS Roma avait surpris tout le monde et était vite devenu l'une des sensations du tournoi...avant de se blesser gravement contre nos Diables en quarts et de manquer la victoire finale des siens. Lors de la défaite de la Roma face à la Fiorentina (0-2), Spinazzola a enfin rejoué, après dix mois et une semaine (soit 311 jours) d'absence. Il est monté au jeu alors qu'il restait quelques minutes à disputer. "J'avais hâte d'être sur le terrain", a-t-il ensuite expliqué à DAZN. "Pendant environ un mois, je me suis senti à l'aise, à l'aise. Alors même quatre minutes sont importantes maintenant. Pour moi, chaque minute que je vais jouer désormais est importante. Quelle est la dernière chose à laquelle j'ai pensé en sortant sur le terrain ? Enfin est arrivé le moment dont je rêvais depuis dix mois." "Je l'avais attendu longtemps. Même si j'étais juste avec le groupe, sans jouer, j'aurais été aux anges. C'est une confirmation pour moi. Je vais devenir encore plus fort", a-t-il poursuivi. Il n'a plus qu'un seul objectif maintenant : la finale de Conference League, face au Feyenoord Rotterdam le 25 mai prochain. " La finale à Tirana. J'espère beaucoup, pour la Roma, les supporters et moi-même. C'est important que je trouve ma voie, alors je pourrai jouer la finale."