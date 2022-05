Huit joueurs doivent quitter le club à la fin de la saison

Le grand ménage s'annonce !

Deuxième de Liga et qualifié pour la prochaine Ligue des Champions, le FC Barcelone a sauvé les meubles après un début de saison raté. Pour ne pas revivre de telles difficultés, le club catalan a prévu de remodeler son effectif cet été. Ainsi, les Blaugrana ont déjà ciblé les joueurs qui devront partir lors du prochain mercato.

Selon Mundo Deportivo, huit éléments de l'effectif ne font pas partie des futurs plans de l'entraîneur Xavi et sont priés de faire leurs valises : le gardien Neto, les défenseurs Clément Lenglet, Samuel Umtiti et Oscar Mingueza, le milieu Riqui Puig, ainsi que les attaquants Martin Braithwaite, Adama Traoré (prêté par Wolverhampton) et Luuk de Jong (prêté par le FC Séville).

De plus, le Barça n'écarte pas un départ du milieu Frenkie de Jong et de l'attaquant Memphis Depay selon les offres. Les Catalans devront aussi régler les cas de l'ailier Ousmane Dembélé et du latéral droit Dani Alves, dont les contrats se terminent en juin. Enfin, Barcelone ne souhaite pas récupérer plusieurs joueurs prêtés, c'est le cas des milieux Philippe Coutinho (Aston Villa) et Miralem Pjanic (Besiktas), mais aussi de l'ailier Francisco Trincao (Wolverhampton).