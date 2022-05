Sadio Mané met un stop à un grand d'Europe

Le Sénégalais est convoité, mais il se sent bien à Liverpool.

Liverpool n'aura vraisemblablement pas à retenir Sadio Mané. Régulièrement annoncé sur le départ ces dernières semaines en raison d'un contrat qui prendra fin en 2023, l'attaquant sénégalais a pris la parole pour démentir.

"Oui, je suis et je me sens heureux ici. Après, je pense que lorsque nous gagnons des trophées, et bien je suis encore plus heureux. Ce que je veux, c'est profiter de chaque instant, en essayant d'aider mes coéquipiers. Et je trouve que les gars me facilitent beaucoup la tâche. Je suis très heureux ici", a déclaré l'ancien du FC Metz au micro de Sky Sports.