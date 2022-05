Vanhaezebrouck est séduit par son équipe : "Dommage qu'on ne soit pas en Play-offs 1"

La Gantoise s'est imposée après un but dans les derniers instants face à Malines (1-2). Une rencontre "à 100 à l'heure" selon le coach gantois Hein Vanhaezebrouck.

"On devrait peut-être jouer chaque semaine Malines-Gand ou Gand-Malines", a déclaré au micro d'Eleven Sports Hein Vanhaezebrouck. "C'est toujours du spectacle, il y a toujours des buts, des occasions, beaucoup d'engagement, ça va à 100 à l'heure des deux côtés. Super. Regardez la réaction des supporters aussi, après le match. Ils sont tellement contents de ce qu'ils ont vu, aussi les nôtres étaient très contents de l'engagement."

HVH le rappelle : "Il ne faut pas oublier que c'est notre 58e match officiel." Une longue saison, où les Buffalos ne semblent pas ralentir la cadence. "Donc peut-être qu'à la fin on était un peu moins frais qu'eux, mais avec les remplacements on a vu qu'on pouvait leur faire mal."

Et le coach de répondre à la question du journaliste sur comment garder "éveillés" ses joueurs : "Tu les pousses, tu les pousses, tu les pousses. Mais je dois dire : 'Respect aux deux équipes'. Malines était à peu près éliminés et ils se sont donnés à fond pour gagner ce match, pour leur public. Et nous on a presque plus rien à gagner dans ces play-offs, mais quand même on a poussé pour gagner ce match. Un grand bravo et félicitations à mes joueurs. C'est incroyable ce qu'ils réalisent cette saison."

La Gantoise a manqué de peu les Champion's Play-offs. Et ça, Vanhaezebrouck semble l'avoir gardé au travers de la gorge. "Malheureusement, on était pas en Play-offs 1, sinon on aurait pu un peu bousculer les meilleures équipes comme on l'a fait durant le championnat."