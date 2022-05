Anderlecht peut rêver de seconde place : "J'ai très hâte de ce match contre l'Union"

La satisfaction était énorme à Anderlecht au coup de sifflet final, mais une heure plus tard, Vincent Kompany était déjà focalisé sur la suite. Il se disait même...modérément satisfait !

Vincent Kompany l'a fait : Anderlecht est désormais assuré d'un ticket européen. De quoi assurer que la saison soit un succès, malgré la déception d'une défaite en finale de la Coupe de Belgique. Comme d'habitude, le coach du RSCA se réjouissait surtout de la progression de son équipe. "En début de saison, nous avions eu des occasions contre l'Antwerp. Mais les attentes à Anderlecht sont toujours plus élevées que simplement du beau jeu, il faut du résultat. Aujourd'hui, j'ai vu les deux", souligne-t-il.

"J'essaie de ne pas me perdre dans toutes ces histoires. Le football est du théâtre, vous le savez aussi. Il y a un beau logo sur le maillot, mais en début de saison, on avait fait une analyse : quel est notre budget, quel est le budget des autres équipes, que pouvons-nous espérer ?", rappelle Kompany. Et au vu de tous ces critères, Anderlecht réussit sa saison...même si Vincent Kompany n'est jamais vraiment satisfait.

Suis-je satisfait ? Absolument pas

"Le constat aujourd'hui, c'est que nous sommes parmi les meilleurs, tout en ayant deux fois moins de budget. Il n'y avait que quatre places, et l'Union est venue s'y placer sans qu'on l'y attende. C'était très compétitif. Nous terminons devant Genk, Gand, l'Antwerp. Mais suis-je satisfait ? Absolument pas. Personnellement, je ne serai jamais satisfait. Demain, nous nous remettons au travail. J'ai très hâte du match de dimanche", sourit-il. Car le RSCA a désormais un oeuf à peler avec l'Union Saint-Gilloise.

"Nous n'avons eu aucune chance contre eux, à trois reprises déjà. Je veux désormais voir où en est la progression de mon équipe face à l'Union", conclut le coach anderlechtois. "Je veux tout gagner, de dimanche à nos matchs de préparation pour la saison à venir. La seconde place ? On va déjà essayer de gagner dimanche, puis on verra ce qu'il est possible d'espérer".