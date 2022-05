Casper Nielsen, des larmes à un transfert au Jan Breydel ?

Casper Nielsen a versé des larmes sur la pelouse du Jan Breydel ce mercredi après son but annulé et la défaite de l'Union Saint-Gilloise, qui a scellé les rêves de titre. Mais le Danois peut rêver d'un transfert cet été.

Et selon le Nieuwsblad, c'est même d'un transfert...au FC Bruges qu'il pourrait s'agir pour Casper Nielsen. Le milieu de terrain danois de 28 ans était écoeuré mercredi après son but annulé, pour une position de hors-jeu unioniste. Sa frappe lointaine aurait permis à l'USG de rester au contact de Bruges, et de rêver du titre. Casper Nielsen sait que cela aurait certainement été un cadeau d'adieu de sa part aux supporters de l'Union Saint-Gilloise : à son âge et après une saison d'une telle envergure, l'international danois va tenter de décrocher un transfert de choix.

Et c'est donc le Club de Bruges, ironiquement, qui pourrait accueillir le maître à jouer de l'Union. Les Blauw & Zwart se seraient renseignés, mais aucune offre concrète n'a été émise - on imagine que le Club attendra patiemment la fin de saison pour cela, par respect. Reste que la direction unioniste a été claire : l'été prochain, aucun cadre ne sera retenu en cas d'offre suffisante. Nielsen est estimé à 4,5 millions d'euros sur Transfermarkt. Fera-t-il le bonheur du Jan Breydel la saison prochaine ?