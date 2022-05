(Exclusif) Benoît Poulain reste sur sa faim : "Je n'ai pas envie de terminer ma carrière sur une mauvaise note"

En fin de contrat du côté d'Eupen, le défenseur central est prêt à relever un nouveau défi.

Arrivé durant l'été 2020 du côté d'Eupen, Benoît Poulain quitte les Pandas deux saisons plus tard. "Une belle aventure humaine. Cela s'est bien passé avec les dirigeants et les joueurs. Je suis par contre très déçu de nos résultats. La saison dernière, nous devions terminer dans le top 8. Et durant cet exercice, malgré un moins bon effectif, nous aurions dû continuer à nous battre pour les Playoffs 2 au vu de notre gros début de saison", nous confie le défenseur central avant de poursuivre. "Sur le plan individuel, j'étais content de ma première saison, mais pas entièrement satisfait non plus. Je voulais effectuer un gros exercice cette année, ce ne fut pas le cas. Je reste sur ma faim", précise le natif de Nîmes qui a peu joué cette saison.

"J'ai joué six matchs. Je m'étais blessé au mois d'août puis quand je suis revenu, l'équipe tournait bien. Eupen était dans le top 3 à ce moment-là et à mon poste jouaient le capitaine Jordi Amat et Emmanuel Agbadou, la plus grosse plus-value du club auteur d'une très bonne saison. Donc, j'étais sur le banc, mais j'attendais mon heure car je savais que j'avais autant de qualités que mes concurrents. Mais c'est devenu compliqué quand Stefan Krämer n'a plus fait appel à moi. J'ai besoin de me sentir impliqué dans un projet et là il m'envoyait à la maison. J'ai continué à m'entraîner à fond, mais c'était dur mentalement. En janvier avec le changement de coach, ça allait mieux puis j'ai eu le Covid-19 avant de me blesser au ménisque sur un mouvement. Je pouvais me faire opérer et ainsi disputer les trois voire les quatre derniers matchs, mais je n'ai pas préféré", souligne le Français.

© photonews

Quel avenir pour l'ancien joueur de Courtrai et du Club de Bruges ? "Je ne sais pas car cela ne dépend pas de moi. J'attends les propositions et j'aviserai vu que j'ai très peu joué cette saison. Je me sens désormais bien, mais je n'ai pas pu le démontrer sur le terrain. Les clubs sont dans le flou concernant ma forme physique, et mon âge peut devenir une barrière. J'espère tout de même reprendre les entraînements avec un club à la mi-juin. Je n'ai pas envie de terminer ma carrière après une telle saison. Je suis en forme physiquement et mentalement. Boucler la boucle à Nîmes ? S'ils font appel à moi pour les aider, j'y vais les yeux fermés", conclut le joueur âgé de 34 ans.