Everton assure son maintien dans les dernières minutes, Chelsea accroché par Leicester

Les hommes de Frank Lampard ont réalisé une véritable remontada pour assurer leur maintien en Premier League. Du côté de Chelsea, Romelu Lukaku était titulaire pour la quatrième fois consécutive à la pointe de l'attaque des Blues.

Ouf de soulagement à Goodison Park ! Menés par deux buts d'écart au retour des vestiaires, les Toffees sont parvenus à inverser la tendance en seconde période face à Crystal Palace pour l'emporter et enfin assurer leur maintien en Premier League. Après les buts de Mateta et de Jordan Ayew durant le premier acte, Michael Keane permet aux hommes de Frank Lampard d'y croire encore dix minutes après le retour des vestiaires. À un quart d'heure du terme, Richarlison égalise avant que Calvert-Lewin, véritable sauveur d'Everton cette saison, ne place une tête victorieuse à cinq minutes de la fin de la partie. Everton assure donc son maintien, et laisse Burnley et Leeds se battre pour éviter la dernière place de descendant.

Burnley, d'ailleurs, aurait pu se mettre dans une position très favorable dès ce soir. L'équipe emmenée par Mike Jackson a partagé l'enjeu sur la pelouse d'Aston Villa malgré l'ouverture du score en toute fin de première période de Barnes, sur penalty. Alors qu'on ne jouait que depuis trois minutes en seconde période, Emiliano Buendia remettait les deux équipes à égalité. Le score ne bougera plus, et Burnley revient à hauteur de Leeds avant la dernière journée décisive. Les Clarets recevront Newcastle pendant que les Peacocks se déplaceront à Brentford.

Même si sa prestation de ce soir ne restera pas dans les annales, Romelu Lukaku a enchaîné une quatrième titularisation consécutive ce soir lors du partage de Chelsea face à Leicester (1-1). James Maddison a ouvert le score pour les visiteurs dès la sixième minute, avant que Marcos Alonso n'égalise une demi-heure plus tard. Averti pour un tirage de maillot en seconde période, Romelu Lukaku a quitté le jeu à la 78e minute. Du côté des Foxes, Timothy Castagne a joué 90 minutes. Quant à Youri Tielemans, il soigne toujours son genou. À noter la présence dans les tribunes de Todd Boehly, le probable racheteur des Blues.