Gareth Bale affrontera bien les Diables : la sélection du Pays de Galles pour le barrage du Mondial et la Nations League

Malgré ses pépins physiques au dos, Gareth Bale figure bien dans la sélection galloise.

Le Pays de Galles s'apprête à vivre un début de mois de juin déterminant. Les hommes de Robert Page doivent en effet disputer leur barrage d'accession à la Coupe du Monde face à l'Ukraine et affronteront notamment les Diables Rouges en Nations League. Le sélectionneur gallois vient d'ailleurs de dévoiler sa sélection pour ces cinq rencontres. Incertain pour cause de pépins physiques au dos, Gareth Bale, qui a inscrit un doublé en demi-finale des barrages face à l'Autriche, fait bel et bien partie de la sélection.