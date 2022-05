Officiel : Un Rennais élu joueur du mois d'avril en Ligue 1

Il succède à un autre Rennais, Martin Terrier, élu joueur du mois de mars.

Deux joueurs du Stade Rennais viennent de remporter les deux derniers titres de joueur du mois en Ligue 1. Et ce n'est pas une surprise. Rennes pointe à la quatrième place du championnat à une journée de la fin de la saison, et n'a été défait qu'à trois reprises lors des treize dernières rencontres de Ligue 1.

Après Martin Terrier, élu joueur du mois de mars, le prix revient désormais à Benjamin Bourigeaud, élu joueur du mois d'avril. Le milieu de terrain français de 28 ans a inscrit trois buts et a délivré une passe décisive lors des six rencontres comptant pour ce prix. Il devance Kylian Mbappé, et le Niçois Andy Delort.