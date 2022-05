Luuk de Jong vers un départ du FC Barcelone ?

Arrivé cette saison, le Néerlandais n'a pas beaucoup joué et pourrait déjà partir.

Selon Mundo Deportivo, Luuk de Jong (7 buts et 1 assist cette saison) intéresse son ancien club, le PSV Eindhoven.

Recruté en prêt l'an dernier du FC Séville, l'attaquant néerlandais est sous contrat jusqu'à l'été prochain avec les Andalous et ne devrait pas non plus être acheté par le Barça (l'option d'achat serait d'un montant assez faible).