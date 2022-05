Vanaken va examiner ses options cet été : "Gagner des titres avec le Club de Bruges, c'est aussi bien"

Hans Vanaken est vraiment devenu une icône du Club de Bruges. C'était son cinquième titre, son troisième d'affilée avec les Brugeois. S'il en fait quatre de suite la saison prochaine, il fera quelque chose qu'aucun natif de Bruges n'a fait auparavant. Mais sera-t-il toujours là ?

Partira ou partira pas ? La question mérite d'être posée alors que la saison touche à sa fin et que Vanaken a, de noueau, été l'un des grands artisans du titre brugeois. Il attache beaucoup d'importance à son cinquième titre. "C'était une année spéciale, car nous avons dû chasser toute la saison. Nous n'y sommes pas habitués, mais à la fin, nous sommes à nouveau champions. Et c'est tout ce qui compte, n'est-ce pas ? Je suis très fier !", a-t-il confié après le match face à Anderlecht.

Mais que nous réserve l'avenir ? "Un bébé," il fit un clin d'œil. "Non, on ne sait jamais ce qui se passe dans le football. Il faut toujours attendre et voir. Je n'ai certainement pas forcément envie de partir. Je suis heureux ici, mais je vais aussi voir ce qui m'arrive et l'analyser calmement. Gagner des titres avec le Club de Bruges, c'est aussi bon pour moi", a-t-il ri.