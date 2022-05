Ruud Vormer ne sait pas encore s'il jouera encore au Club de Bruges la saison prochaine

Que fera-t-il la saison prochaine ? Partir pour un cinquième titre à sa neuvième saison ou opter pour un club où il pourra jouer davantage ? Ruud Vormer n'est pas encore sûr. "Je vais avoir une bonne conversation avec ma femme."

Vormer lui-même est toujours dans le doute. Dimanche, il a décroché son cinquième titre au Club. "Je ne peux pas encore dire ce que je vais faire. J'ai un autre contrat d'un an et je me sens bien ici. J'ai une très belle vie à Knokke, les enfants sont en bonne santé, tout va bien. Mais bien sûr, je veux toujours jouer un peu au football", a-t-il déclaré.

Comme on a pu le constater hier, le Néerlandais est toujours extrêmement populaire auprès des fans. "Je suis un passionné, je veux travailler pour obtenir ce genre de chose. Et si je reste ici encore un an, je ne sais pas si je vais rejouer. Donc, ce sont toutes des choses auxquelles il faut bien réfléchir. Je pars en vacances maintenant avec ma femme et nous en reparlerons après. Peut-être qu'aucun autre club ne se présentera cet été, hein. Ensuite, je jouerai ici pour une autre saison de toute façon. Et puis je serai en forme pour un sixième titre."