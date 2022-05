Deniz Undav, la Premier League pour confirmer

Après une saison canon et un titre de Joueur de l'année, l'attaquant de l'Union Saint-Gilloise est attendu au tournant à Brighton et en Premier League.

L'Union Saint-Gilloise a fait rêver tous les amoureux de football cette saison. Promu en D1A, l'équipe a apporté un vent de fraîcheur en dominant de la tête et des épaules la phase classique. Si cette épopée fantastique n'a pas eu l'apothéose qu'elle aurait mérité à bien des égards, elle a permis de voir des joueurs "déchus" revenir au top (Moris, François, Nieuwkoop,...) inconnus du grand public se révéler (Nielsen, Teuma, Lapoussin, Mitoma, Burgess,...). Parmi eux, l'une des plus belles histoires est sans doute celle de Deniz Undav. Passé par les divisions inférieures allemandes, l'attaquant s'est promené dans les défenses cette saison, à commencer par le match d'ouverture où il a choqué tous les fans d'Anderlecht.

Des prestations solides, régulières, des buts décisifs et magnifiques (face à Courtrai ou à OHL), des célébrations aussi mémorables (contre l'Antwerp, par exemple) que provocatrices, qui ont vu se dessiner un personnage qui laisse soit admiratif, soit irrité, mais jamais indifférent.

Malgré des Champions' play-offs en demi-teinte (1 seul but et 3 assists - délivrés sur le même match) où il a paru émoussé et, à l'image de son équipe, en manque de réussite, Undav et son tandem avec Vanzeir a marqué l'exercice 2021-2022 de son empreinte. Quand on est buteur, le plus difficile c'est d'être régulier, ni Frey ou Onuachu ne diront le contraire. Et même s'il a été élu avant les play-offs, son titre de Joueur de l'année ne souffre que de peu de contestations.

Meilleur buteur cette saison avec 26 roses, Brighton a donc décidé de le catapulter en Premier League, à l'instar d'un certain José Izquierdo il y a de ça quelques années. Une destination certes à risque, tant l'on sait le niveau ultra élevé de ce championnat, mais qui se justifie et peut laisser optimiste en de nombreux points.

Tout d'abord, Undav arrive dans une équipe où la position de numéro 9 a réellement fait défaut cette saison. Neal Maupay est talentueux mais n'a une nouvelle fois pas réussi à dépasser la barre des 10 buts cette saison. Derrière, il y a Welbeck avec 6 petites réalisations et un contrat qui s'achève cet été. Autant dire qu'Undav aura des occasions pour s'illustrer. De plus, Brighton sait jouer en transition, tout comme l'Union, ce qui pourrait mettre l'Allemand dans des conditions qu'il connait déjà, face à des défenses très physiques à l'image de celles de Pro League. Si l'on peut argumenter qu'Undav a eu besoin de Vanzeir pour recevoir tant de l'espace que des bons ballons sur lequels combiner, il ne faut pas non plus oublier qu'il a décidé presque à lui tout seul de matchs durant la longue période de suspension de son compère en attaque. Il a également de qualités de pivot, cruciales dans une équipe comme Brighton qui dépend beaucoup des combinaisons apportées par Cucurella, Mc Allister, et bien entendu Trossard.

Comme le disait récemment son désormais ex-coéquipier Guillaume François sur le plateau de La Tribune, Undav a tout pour réussir en Premier League. C'est tout ce qu'on lui souhaite. Parce que la Pro League, elle semble désormais trop petite pour lui.