Marcelo va quitter le Real Madrid après plus de quinze ans !

Une ère se tourne au Real Madrid. Moins utilisé que par le passé, Marcelo va quitter le club.

Une véritable légende du Real Madrid va quitter le club. En effet, Marcelo (34 ans), dont le temps de jeu est réduit à quelques montées au jeu, a annoncé qu'il ne serait pas prolongé par le club madrilène, après plus de quinze ans de bons et loyaux services. Selon l'émission The Day After, qui aurait capté les images via des caméras de surveillance, Marcelo aurait annoncé la nouvelle à l'un de ses équipiers.

Marcelo quitterait le Real Madrid sur un bilan de 386 matchs, 26 buts et 72 assists. Son palmarès, qui peut encore s'étoffer ce samedi, compte 6 Ligas et 5 Ligues des Champions.