Maldini se veut rassurant avec Ibrahimovic

Le Suédois est en fin de contrat et est blessé pour de longs mois.

Opéré du genou gauche et annoncé absent pour les sept à huit prochains mois, l’attaquant Zlatan Ibrahimovic (40 ans, 23 apparitions et 8 buts en Serie A cette saison) dispose d’un avenir très incertain. En fin de contrat avec l’AC Milan, le Suédois n’est même pas certain de pouvoir reprendre sa carrière après cette longue blessure. Mais les Rossoneri ne lui ferment pas la porte en vue d’une prolongation. Loin de là, en témoignent les dernières déclarations de Paolo Maldini.

"J'ai parlé avec lui lundi et nous avons convenu d'un rendez-vous dans deux semaines. Je ne vois aucun problème à parvenir à un accord. Le fait de jouer si peu n'est pas confortable pour lui. Tout sera fait pour son bien et celui de Milan. D'après ce que j'ai compris, son intention est d'aller de l'avant", a clamé le directeur sportif milanais, lors d’un entretien avec La Gazzetta dello Sport. Le Scandinave, fraîchement sacré champion d'Italie, s'offrira-t-il un énième come-back ?