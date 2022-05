🎥 Scènes de chaos après la relégation de Saint-Etienne en Ligue 2

La descente actée en Ligue 2 aprÚs une séance de tirs au but n'aura pas plu aux supporters stéphanois qui ont décidé de semer le chaos sur la pelouse.

Le stade Geoffroy-Guichard s'est transformé en véritable enfer pour les joueurs et certains supporters dimanche soir. Alors que la relégation de Saint-Etienne venait d'être actée suite au tir au but victorieux de l'AJ Auxerre, des supporters stéphanois ont envahi le terrain pour lancer des fumigènes en direction des tribunes et des bancs de touche.

Les forces de l'ordre sont intervenues avec des grenades de gaz lacrymogène, ce qui a précipité le retour des joueurs aux vestiaires.

Plusieurs joueurs, membres du staff ainsi que des stadiers ont été touché par des toux suite à l'utilisation du gaz lacrymogène.