La der' de Jean-François Gillet, Mertens en sauveur, Vertonghen déjà capitaine : le dernier Belgique - Slovaquie, c'était il y a déjà 11 ans

Demain, la Belgique affronte la Slovaquie pour son entrée dans l'Euro. La dernière confontation face aux Slovaques remonte à 2013.

Le match de ce lundi sera très attendu : il doit en effet permettre aux Diables de prendre un bon départ dans cet Euro. En 2013, il ne s'agissait que d'un match amical. Mais pas dénué d'enseignements pour autant.

A quelques mois de la Coupe du Monde au Brésil, ce match de préparation était encore un beau mix entre plusieurs générations. En défense, Daniel Van Buyten et Nicolas Lombaerts protégeaient encore les buts gardés par Jean-François Gillet, dont c'était la dernière apparition en équipe nationale.

Thibaut Courtois et Simon Mignolet étaient donc sur le banc. A leurs côtés, on retrouvait des garçons comme Laurent Ciman, Jelle Van Damme, Guillaume Gillet, Radja Nainggolan ou même...Thomas Buffel et Timmy Simons.

Mertens déjà en joker de luxe

Les jeunes cadres comme Toby Alderweireld, Jan Vertonghen (qui portait le brassard), Eden Hazard ou Kevin De Bruyne se préparaient à leur premier grand tournoi international. Christian Benteke était également titulaire au détriment de Romelu Lukaku mais ne savait pas encore qu'il allait manquer le Mondial brésilien sur blessure.

Eden Hazard avait ouvert le score sur penalty après dix minutes mais la Slovaquie avait ensuite pris son temps pour égaliser à la 88e minute. Dries Mertens avait alors fait parler son statut de supersub en offrant la victoire à la Belgique à l'approche du temps additionnel sur un assist de Mousa Dembélé. Vivrons-nous une fin de match aussi débridée demain soir ?