Kevin De Bruyne appelé à briller ? "Tout indique que ce sera le meilleur tournoi de sa carrière"

Tout le monde le ressent, tout le monde le voit : Kevin De Bruyne est dans de très bonnes dispositions. Voilà qui promet pour l'Euro.

Kevin De Bruyne semble libéré à l'approche de cet Euro. Parmi les observateurs, certains pensent que l'influence de KDB est plus grande depuis le départ d'Eden Hazard : "Il a toujours mordu sur sa chique. Très sage de sa part : tout le monde aurait pu penser qu'il n'y avait pas d'entente entre les deux, mais selon moi ce n'était pas le cas", affirme Marc Degryse dans HUMO.

Pour le consultant, il n'y avait pas de problèmes entre nos deux créateurs, mais leur cohabitation ne jouait pas en la faveur de De Bruyne : "Il est à son meilleur niveau quand il peut faire cette passe décisive géniale, mais ce n'était pas le jeu de Hazard : celui-ci demandait le ballon dans les pieds et faisait lui-même l'action".

Tedesco a donné les clés du jeu à De Bruyne

De Bruyne a même changé de position pour toucher plus souvent le ballon. "A un moment, il a commencé à jouer plus bas pour avoir plus d'impact sur le jeu. On aurait du mal à imaginer cela aujourd'hui".

Tout cela fait dire à Marc Degryse que KDB va briller. "Cet Euro est son sixième tournoi, et mentalement, il est plus frais que jamais. Tout indique que ce sera le meilleur tournoi de sa carrière".

Le joueur de Manchester City sera à suivre attentivement : outre une saison commencée en janvier (il arrive donc plus frais), De Bruyne a été clairement intronisé par Domencio Tedesco comme le patron de l'équipe. Et un Kevin De Bruyne avec le sourire et le jeu axé autour de lui peut être très dangereux.