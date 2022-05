Chelsea pense encore (très fort) à un Parisien

C'est un certain KM7 qui ne serait pas très content.

En raison du possible départ de Reece James cet été, Chelsea étudie des pistes au poste de latéral ou piston droit pour le remplacer. Selon The Athletic, le club londonien pense toujours à Achraf Hakimi (23 ans, 32 matchs et 4 buts en L1 cette saison). L'international marocain était déjà dans le viseur des Blues l'été dernier, lorsqu'il a choisi de rejoindre le Paris Saint-Germain.

Sous contrat jusqu'en juin 2026, le défenseur du PSG ne devrait toutefois pas quitter la capitale française cet été. Les dirigeants parisiens n'ont aucune raison de vendre un titulaire régulier et la prolongation de son ami Kylian Mbappé ne devrait pas pousser l'ancien Madrilène à réclamer un départ. Autant dire que Chelsea peut déjà chercher ailleurs.