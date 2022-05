Les récompenses pleuvent pour le Real Madrid

Karim Benzema et Vinicius Jr ont été récompensés par l'UEFA.

Ce mardi, l'UEFA a dévoilé son équipe type de la saison en Ligue des Champions. Et dans le même temps, l'instance européenne a également décerné des récompenses pour cette édition 2021-2022. Vainqueurs de la compétition avec le Real Madrid, l'attaquant Karim Benzema (34 ans, 12 matchs et 15 buts en LdC cette saison) et l'ailier Vinicius Junior (21 ans, 13 matchs et 4 buts en LdC cette saison) ont été respectivement nommés meilleur joueur et meilleur espoir.

Meilleur buteur de cette édition, l'international français a joué un rôle majeur dans le parcours incroyable des Merengue avec des buts décisifs contre le Paris Saint-Germain (0-1, 3-1), Chelsea (3-1, 2-3 a.p.) ou encore Manchester City (3-4, 3-1 a.p.). De son côté, le Brésilien, auteur de la réalisation de la victoire en finale contre Liverpool (1-0) samedi, a clairement passé un cap sur cet exercice.