Officiel: Zulte Waregem annonce son staff au complet

Via les réseaux sociaux et le site officiel, Zulte Waregem a confirmé la composition du futur staff de l'équipe et a en même temps pris acte du départ de Davy De Fauw et Timmy Simons.

Zulte Waregem va repartir d’une page blanche la saison prochaine. Mbaye Leye sera le nouveau T1 et travaillera, comme au Standard, avec Patrick Asselman comme adjoint, mais aussi Gobert Quintyn. Ce dernier sera le coach physique. Le staff est complété par Kenny Santy, Gianny De Vos et Jarno De Vleeschauwer. Simons et De Fauw ont reçu d’autres propositions mais ne les ont pas acceptées. La saison dernière, Zulte Waregem a terminé à la 16ème place du championnat. Na de aanstelling van hoofdcoach Mbaye Leye verwelkomt Essevee ook Patrick Asselman en Govert Quintyn als nieuwe gezichten in de sportieve staf. 👔



Gianny De Vos, Kenny Santy en Jarno Devleeschauwer vervolledigen de staf.