Un joueur de Vitesse met la Ligue 1 à ses pieds

Il va avoir le choix du roi.

En fin de contrat en juin, le défenseur central et milieu défensif Riechedly Bazoer (25 ans, 41 matchs et 1 but toutes compétitions cette saison) quittera le Vitesse Arnhem cet été. Et le Néerlandais ne manque pas de courtisans.

En France, le natif d'Utrecht figure sur les tablettes de Marseille, Lyon, Monaco et Lille, annonce le quotidien néerlandais De Gelderlander. Mais ces clubs de Ligue 1 ont de la concurrence dans ce dossier puisque le Bayer Leverkusen, le Borussia Mönchengladbach, le VfB Stuttgart, l'AS Rome, Sassuolo ou encore la Fiorentina sont aussi intéressés à l'étranger.