A 26 ans, quelle nouvelle étape dans la carrière d'Enzo Donis ?

De Virton à Bastia en passant par Montpellier, le jeune Cinacien poursuit sa carrière d'entraîneur.

L'image du coach ayant vécu une longue carrière de joueur, nécessaire pour transmettre le savoir à ses élèves, change. Si l'on connait bien évidemment la carrière fantastique qu'est en train de réaliser l'Allemand Julian Nagelsmann, désormais au Bayern de Munich, en Belgique aussi, la "next-gen" prend petit à petit le pouvoir : les frères Still, Luka Elsner, Vincent Kompany... et, désormais hors de nos frontières, Enzo Donis.

A seulement 26 ans, le natif de Ciney a déjà roulé sa bosse. Après une expérience en tant qu'entraîneur des jeunes à Montpellier, champion de France deux ans auparavant, Donis y officiera en tant qu'analyste vidéo. Il est également co-entraîneur de la section féminine et est d'ailleurs approché par Monaco ou le PSG.

Il revient ensuite à Virton, en D1B, où va s'offrir à lui sa première expérience en tant qu'adjoint. Malgré les changements de coachs, le club arrive à se maintenir dans les dernières journées de championnat. Après une seconde saison en tant qu'adjoint de Marc Grosjean, qui arrive en provenance de l'Union Saint-Gilloise, il rompt son contrat avec l'Excelsior.

L'expérience bastiaise

Il passe ensuite par l'Atletico Bembibre, en Tercera Division (D3 espagnole), avant d'être nommé un an plus tard adjoint à Bastia-Borgo, en Corse. Au sein du club de National, il va retrouver une nouvelle tête bien connue de notre football, puisqu'il s'agit ni plus ni moins d'Albert Cartier, qui a entraîné La Louvière, le Brussels, Mons, Tubize puis Eupen.

A nouveau, le club va connaître des changements d'entraîneurs puisque Stéphane Rossi remplace le Français après 12 journées. Le club corse est bon dernier de National et amorce une opération sauvetage. Mais la situation est compliqué : Bastia - Borgo ne remporte son premier match qu'en décembre, face au Mans, puis enchaîne les semaines d'après face à Chateauroux et Sedan.

Le maintien va se jouer lors de la dernière journée, face au FC Sète, 14e et premier non-relégable. Les Corses mènent au score et pensent tenir la corde, mais un doublé dans les utimes minutes envoie Bastia-Borgo vers la relégation. Cruel.

Il y a quelques jours, Donis a annoncé mettre fin à son aventure bastiaise. A 26 ans, il peut se targuer d'être tout simplement l'un des coachs les plus jeunes officiant dans un grand pays de football et de posséder une expérience considérable.

Merci @fcbastiaborgo , une fin de saison que j'aurais aimé différente, mais le club rebondira.Forza FCBB ! pic.twitter.com/0WjNdonPM3 — Enzo DONIS (@Enzodonis) May 28, 2022