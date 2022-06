La Pro League confirme les cinq changements pour la saison prochaine également

Initialement instaurée suite à la pandémie de coronavirus, la règle des cinq changements sera conservée par la Pro League pour la saison 2022-2023 et même les années à venir.

Le Conseil Supérieur de la Pro League a décidé de valider la règle des cinq changements "pour les années à venir", afin de lutter contre le surmenage des joueurs lié à un calendrier surchargé. Une façon aussi d'anticiper la Coupe du Monde au Qatar, qui coupera la saison en deux et exercera un effet imprévisible sur les organismes. "Pour la première fois, la Coupe du monde au Qatar se déroulera au milieu des compétitions de la Jupiler Pro League, 1B Pro League et Croky Cup. Afin de pouvoir faire entrer progressivement des joueurs après une blessure ou de leur donner plus de temps de repos, un changement de règlement permet de faire monter cinq remplaçants", lit-on dans le communiqué de la Pro League.

"La règle était également en vigueur la saison dernière à titre de mesure (pilote) temporaire en raison du calendrier chargé pendant la crise corona, mais elle a maintenant été prolongée et même incluse de manière permanente dans le règlement fédéral belge", conclut le communiqué. Il ne s'agit donc pas d'une règle temporaire, mais bien d'un nouveau point de règlement, a priori valide pour les saisons à suivre également.