Libre, ce Français veut aller en Premier League

Le champion du monde quitte le Bayern.

Après avoir dit au revoir au Bayern Munich, Corentin Tolisso (27 ans, 15 matchs et 2 buts en Bundesliga cette saison) va profiter de ses vacances avant de chercher un nouveau club, avec l’objectif de retrouver l’équipe de France avant le Mondial au Qatar. Et un championnat semble lui plaire davantage que les autres : la Premier League.

"Mon avenir ? Je veux aller dans un club pour jouer un rôle majeur. Et continuer à gagner des trophées. L’Angleterre, avec l’intensité, me plairait mais je ne m’interdis aucun championnat. Je sais de quoi je suis capable, je sais à quel point le changement de vie, le changement d’air, va me faire du bien", a révélé le milieu de terrain lors d'une longue interview accordée à L'Équipe.

Interrogé sur un éventuel retour à Lyon, Tolisso a encore une fois répété avoir envie "de jouer la Ligue des Champions" et "de la gagner à nouveau". Tant pis pour l'OL, qui ne disputera aucune Coupe d'Europe la saison prochaine.