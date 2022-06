Le Real Madrid a peur.... de Mbappé

Les Madrilènes espèrent faire signer Tchouaméni dans les prochains jours.

Sauf retournement de situation, le milieu de terrain de l'AS Monaco Aurélien Tchouaméni (22 ans, 35 matchs et 3 buts en L1 cette saison) va prendre la direction du Real Madrid sur ce mercato d'été. Malgré la concurrence de Liverpool et du Paris Saint-Germain, le récent champion d'Europe a trouvé un accord avec l'international français et se rapproche d'un terrain d'entente avec le club de la Principauté pour une opération estimée à 100 millions d'euros.

Cependant, d'après le quotidien madrilène Marca ce jeudi, un homme inquiète la Maison Blanche sur ce dossier : l'attaquant du Paris Saint-Germain Kylian Mbappé (23 ans, 35 matchs et 28 buts en L1 cette saison). En effet, les Merengue sont méfiants par rapport à un éventuel forcing du Parisien auprès de son compatriote lors du rassemblement des Bleus pour le convaincre de rejoindre le PSG. Le Real a déjà connu une immense déception avec Mbappé et espère éviter une désillusion concernant Tchouaméni...