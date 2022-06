Officiel : Jorge Jesus nommé à la tête de Fenerbahçe

Le club stambouliote l'a annoncé ce jeudi, avec une conférence de presse de présentation à venir.

Libre depuis son limogeage de Benfica en décembre sur fond de mauvais résultats et de rupture avec ses joueurs, Jorge Jesus a décidé de prendre en main Fenerbahçe. Le Lusitanien âgé de 67 ans a signé un contrat d'un an. Fenerbahçe, qui a terminé deuxième de la Süper Lig cette saison derrière Trabzonspor, n'a plus remporté le championnat de Turquie depuis 2014.

Le technicien portugais, triple vainqueur du championnat du Portugal avec le Benfica Lisbonne et gagnant de la Copa Libertadores en 2019 avec Flamengo, remplacera le Turc Ismail Kartal sur le banc du club stambouliote.