Plusieurs Unionistes sur les tablettes du Club de Bruges

Après les départs annoncés de Deniz Undav vers Brighton et de Felice Mazzù vers Anderlecht, d'autres vice-champions en titre pourraient quitter le navire cet été.

Ce n’est un secret pour personne, l’Union Saint-Gilloise s’apprête à vivre un mercato estival mouvementé. Deniz Undav (Brighton) et Felice Mazzù (Anderlecht) ont déjà plié bagages et les Unionistes se sont renforcés avec l’arrivée d’Arnaud Dony en provenance de Saint-Trond. La performance des promus n’est certainement pas passée inaperçue, et d’autres joueurs ont été naturellement poussés sous le feu des projecteurs. C’est notamment le cas de Casper Nielsen. Le milieu de terrain de 28 ans, auteur d’une saison ornée de sept buts et de six passes décisives en championnat, reçoit de l’intérêt du Club de Bruges et du Sporting d’Anderlecht, où il pourrait retrouver un certain Felice Mazzù. Pour s’offrir les services du Danois, les Bruxellois doivent premièrement se séparer de Josh Cullen ainsi que de Kristoffer Olsson, ce qui complique fortement les négociations. Intéressé par l’idée de disputer la Ligue des Champions, Casper Nielsen est donc plus proche d’une arrivée en Venise du Nord, même si rien n’est encore bouclé à l’heure actuelle.