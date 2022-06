Salomon Kalou en passe de retrouver un nouveau club

Plus d'un an après avoir quitté Botafogo (Brésil), l'ex-international Ivoirien (97 sélections) pourrait reprendre du service dans les prochains jours.

Salomon Kalou (36 ans) est en passe de rejoindre Arta/Solar où l'attend un contrat d'une saison, selon L'Équipe. L'ancien attaquant, passé notamment par le Feyenoord Rotterdam, Chelsea, Lille et le Hertha Berlin, devrait donc déposer ses valises au sein du club djiboutien entraîné par le Français Thierry Froger (ancien coach du Mans, de Lille et de Reims), et présidé par l'homme d'affaires franco-ivoirien Tommy Tayoro Nyckoss.

Kalou retrouverait dans ce club plusieurs joueurs africains - les Camerounais Alex Song, Dany Nounkeu et Carlos Kameni, le Sénégalais Diafra Sakho et le Burkinabé Alain Traoré.