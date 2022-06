La fin d'une saga à Monaco : Philippe Clement va perdre sa pépite

Pas de Mbappé ? Pas de problème ! Le Real Madrid va s'offrir un autre crack français ayant explosé à l'ASM. Aurélien Tchouaméni sera très bientôt Merengue. Le milieu de terrain de 22 ans a réalisé une saison qui a impressionné tous les observateurs, dont son coach Philippe Clement. Avec 50 matchs, 5 buts et 3 passes décisives au compteur, l'international français (9 sélections) décide de faire le grand saut et de rejoindre le vainqueur de la Ligue des Champions et de LaLiga.

Selon Fabrizio Romano, ce serait fait. Les parties auraient convenu d'un contrat portant jusqu'en 2027. Monaco devrait toucher 80 millions d'euros, plus de 100 millions en comptant les bonus. Monaco poursuit donc sa politique qui consiste à faire exploser des pépites et réaliser une grosse plus-value dessus, mais bon une offre pareille est-ce que ça se refuse...n'est-ce pas Kylian ?

Aurelién Tchouaméni to Real Madrid, here we go! Talks were at final stages yesterday night between Real and Monaco, it’s now fully agreed after final meeting for €80m plus add-ons to €100m. ⚪️🤝 #RealMadrid



Tchouaméni only wanted Real with contract until 2027 already agreed. pic.twitter.com/rCBPeEWY3r