Modric et la Croatie heureux du résultat face à la France

Les Croates ont pu revenir au score après le but d'ouverture de Rabiot.

Après le match nul arraché contre l’équipe de France (1-1) en Ligue des Nations, Luka Modric (36 ans, 150 sélections et 21 buts) s’est montré satisfait. Le milieu de la Croatie a apprécié le contenu et le résultat de la partie.

"Heureusement on n'a pas perdu, on peut être satisfaits de notre performance. On a été récompensés avec le but en fin de rencontre. On doit continuer comme ça pour espérer récolter plus de points", a réagi le milieu du Real Madrid.