Youri Tielemans pourrait rejoindre un grand d'Angleterre

Après trois saisons en Premier League, le milieu de terrain de notre équipe nationale semble sur le point de passer un cap dans sa carrière.

Lors du dernier jour du mercato hivernal 2019, Leicester déboursait 45M€ pour s'attacher les services de Youri Tielemans. Après un dernier prêt de six mois sur le Rocher, c'est à l'aube de la saison 2019-2020 que le milieu de terrain de notre équipe nationale a véritablement entamé sa carrière en Premier League, avec les Foxes. Trois saisons plus tard, le joueur de 25 ans est devenu un titulaire indiscutable du huitième du championnat et pourrait passer un cap cet été.

En effet, Youri Tielemans, tout comme Gabriel Jesus, figure sur la shortlist d'Arsenal. Mikel Arteta a fait du joueur formé au Sporting d'Anderlecht sa priorité au milieu de terrain. Des premiers contacts ont eu lieu entre les différentes parties et selon Fabrizio Romano, de nouvelles réunions sont prévues dans les prochains jours.