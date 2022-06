Darwin Nunez prend la route de la Premier League

Tout serait bouclé et en attente de l'officialisation.

En quête d'un nouveau buteur, Liverpool a jeté son dévolu sur Darwin Nuñez (22 ans, 41 matchs et 34 buts toutes compétitions cette saison). Et le journaliste Fabrizio Romano annonce ce vendredi que les Reds ont formulé leur première offre officielle à Benfica pour le transfert de l'attaquant uruguayen. Ainsi, le club portugais a reçu une proposition de 80 millions d'euros, plus des bonus. Les deux parties discutent actuellement sur le montant de ces bonus, compris entre 15 et 20 M€.

Selon la presse britannique, Liverpool a déjà trouvé un accord contractuel avec Nuñez