Officiel: Olivier Renard prolonge son aventure au Canada

Olivier Renard, qui était arrivé à Montréal en 2012 (le club s'appelait l'Impact à l'époque), va prolonger dans le club canadien qui est désormais le CF Montréal. Mais il va avoir une autre fonction.

Il occupera désormais le poste de vice-président et chef de la direction sportive, siègera au comité de direction de l’organisation et continuera de relever directement de Gabriel Gervais.

Dans le cadre de ses fonctions, Olivier Renard demeure responsable du recrutement, de la signature et de la supervision des joueurs et de la gestion de la masse salariale de la première équipe. L’ensemble de l’équipe technique, qui comprend le personnel d’entraîneurs, le personnel technique, le personnel thérapeutique et les médecins, continuera de se rapporter à lui. Il continuera également de superviser les activités de l’Académie du Club.