Dries Mertens évoque les critiques et son avenir : "Peut-être que les gens attendent trop de nous"

Les Diables Rouges veulent de nouveau renouer avec la victoire après leur partage contre le Pays de Galles (1-1). Ce mardi soir (20h45), ils affronteront la Pologne lors de la quatrième journée de la Ligue des Nations.

Une pluie de critiques s'est de nouveau abattue sur les Diables Rouges après leur match nul contre les Gallois. "Les critiques sont là et cela arrive quand les gens attendent trop. Mais nous avons obtenu de bons résultats. Ils ne doivent pas l'oublier. Peut-être que les gens attendent trop de nous. Nous ne devons pas sous-estimer la perte de Kompany, Fellaini et Dembele. Je vois beaucoup de qualité pour l'avenir quand je vois les joueurs ici à l'entraînement. C'est de bon augure pour la suite", a rassuré Dries Mertens en conférence de presse.

L'attaquant de poche ne pense pas encore à prendre sa retraite internationale. "Quitter l'équipe nationale ? Pas du tout. Tant qu'ils m'appelleront, je continuerai à venir. C'est agréable d'être ici. Notre sélectionneur national a assuré une énorme professionnalisation. J'aime tellement ça que je ne pense pas encore à quitter les Diables Rouges. Mais je me rends compte qu'un jour viendra où je ne recevrai plus cet appel", a souligné le joueur en fin de contrat avec Naples.



"A propos de mon avenir ? Je veux juste faire le bon choix. Je veux trouver un club sympa. Je suis très calme, mais je réfléchis beaucoup à mon choix de club. Je pensais que j'allais rester à Naples. C'est étrange qu'ils aient attendu si longtemps. Ici, avec les Diables Rouges, je peux avoir l'esprit tranquille. Après-demain, je vais y réfléchir encore plus. Mais la paternité aide à mettre les choses en perspective", a conclu Mertens qui vient d'être papa il y a quelques jours.