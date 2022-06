Un autre champion du monde italien en Turquie?

Il rejoindrait Pirlo en Turquie.

Entraîneur en Asie entre 2014 et 2019 (notamment pour Guangzhou Evergrande, Al-Nassr puis la sélection chinoise), Fabio Cannavaro pourrait enfin connaître sa première expérience en Europe. Après avoir refusé l’Espanyol Barcelone et le FC Zurich, le Ballon d’Or 2006 figure sur les tablettes de Galatasaray et de la sélection polonaise, d’après La Gazzetta dello Sport.

Si la piste turque se concrétise, l'Italien pourrait croiser son ancien coéquipier Andrea Pirlo, nommé ce dimanche sur le banc du Fatih Karagümrük.