Vincent Kompany à Burnley, les dessous de l'opération

L'ancien coach d'Anderlecht va être officialisé dans les prochaines heures à la tête de Burnley.

Son arrivée ne fait plus aucun doute : Vincent Kompany va devenir le nouveau T1 de Burnley. Cela aura pris du temps, principalement à cause des difficultés d'obtenir un permis de travail, mais les Clarets auront emporté la préférence de Kompany sur Nice ou le Borussia Mönchengladbach.

Selon plusieurs sources anglaises et belges, Kompany va s'engager avec Burnley pour un contrat pluriannuel - de peut-être 3 saisons - et devrait être le coach le mieux payé de Championship, avec 2,9 millions d'euros annuels et une prime en cas de promotion.

Si l'on savait que Vince The Prince voulait faire venir plusieurs de ses anciennes connaissances au sein de son staff, ce serait également le cas concernant les joueurs. Het Nieuwsblad annonce que Burnley pourrait prochainement attirer Makhtar Gueye (KV Ostende), Josh Cullen (Anderlecht), Mandela Keita (OHL), ainsi que des jeunes de Man City comme Taylor Harwood-Bellis, prêté à Anderlecht en première partie de saison.

Burnley devra en tout cas composer avec un budget réduit. Le club devra en effet rembourser un prêt de 75 millions d'euros et va perdre plus de 100 millions d'euros en droits TV suite à la relégation en Championship. Mais les Clarets n'auront en tout cas rien à payer à Anderlecht pour l'arrivée de Kompany, puisque ce dernier a rompu son contrat avec les Mauves d'un commun accord.