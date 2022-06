Ronny Deila évoque Nicolas Raskin et Aron Dönnum : "Je suis parvenu à faire franchir un palier à beaucoup de jeunes joueurs"

Le nouveau coach du Standard de Liège a du pain sur la planche cet été. Il va devoir renforcer son équipe avant le début du nouvel exercice, mais aussi de tenter convaincre certains cadres de rester en bord de Meuse.

Nicolas Raskin évoluera-t-il encore au Standard de Liège la saison prochaine ? C'est la question que beaucoup de supporters liégeois se posent ces derniers jours. Le milieu de terrain, sous contrat jusqu'en juin 2023, est dans le viseur du Club de Bruges, de Genk, mais aussi de Lille et Leeds United. Les formations intéressées n'ont pour l'instant pas encore effectué d'offres concrètes pour le Diablotin estimé à un peu plus de cinq millions d’euros

Présenté ce mercredi face à la presse, Ronny Deila a expliqué les raisons de son arrivée chez les Rouches, mais a aussi évoqué le cas Raskin. "C'est un très bon joueur et évidemment que nous voulons qu'il reste. Il est peut-être encore tôt pour parler de cela car c'est le premier jour que je vois les joueurs. Mais je suis sûr que nous allons faire le maximum pour lui prouver que c'est mieux pour lui et sa carrière de rester ici. J'ai travaillé avec beaucoup de jeunes joueurs et je suis parvenu à les faire franchir un palier. Je veux faire partie en quelque sorte de son futur", a souligné le T1 des Rouches.

© photonews

Le technicien norvégien a aussi parlé d'Aron Dönnum qu'il a dirigé du côté de Valerenga. "C'est un chouette garçon et je l'ai connu quand il était encore fort jeune. Il apportait le football dont nous avions besoin. Il a décroché un bon transfert en arrivant ici, mais il est retourné en prêt en Norvège l'hiver dernier. Rejoindre le Standard de Liège était un pas en avant pour lui. Il va revenir ici pour démontrer ses qualités, performer et aider l'équipe à obtenir quelque chose", a conclu Deila.