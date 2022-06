Ronny Deila heureux de rejoindre le Standard de Liège : "C'est un rêve pour moi de revenir dans un grand club en Europe"

Le nouvel entraîneur du matricule 16 était présenté à la presse ce mercredi après-midi.

"Je suis très heureux et fier d'être ici. C'est un rêve pour moi de revenir dans un grand club en Europe. J'arrive dans un très bon championnat où évoluent de merveilleux joueurs et où officient de bons coachs. J'arrive dans un des meilleurs clubs du pays si pas le meilleur. Je veux aider le club à évoluer de nouveau sur la scène européenne et remporter des trophées. Je suis aussi ici parce que cela représente un défi et je pense que ce sera un succès. Je suis dans une ville très chaleureuse avec des fans passionnés. Beaucoup des valeurs de ce club sont dans mon ADN", a confié Ronny Deila en conférence de presse. "J'ai senti qu'il était temps pour moi de relever un nouveau défi. C'est un pas en avant pour moi. J'ai pas mal d'expérience désormais, et j'arrive au "prime" de ma carrière de coach que je situe entre 47 et 57 ans", a souligné le technicien norvégien.

Le nouveau coach des Rouches a évoqué ensuite sa philosophie et son style de jeu. "On doit créer, à partir de l'arrière, apporter des centres dans la surface. On doit avoir du pressing et du contre pressing. On veut mettre en place un système de jeu offensif dans lequel chaque joueur saurait exactement quoi faire. On doit créer une culture où on doit parvenir à tirer le meilleur de chacun d'entre nous. Il ne s'agira pas seulement de recrutement mais aussi de s'assurer que chaque personne dans le club puisse se sentir bien."