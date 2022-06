Une icône du mondial 1998 veut devenir président de son pays

Le football peut être une arme puissante, très puissante vers le changement en politique.

Ses buts et sa personnalité auront maqué toute une génération. Elu trois fois gardien de l'année par la FIFA en 1995, 1997 et 1998, José Luis Chilavert aura inscrit son nom dans la légende lors de la Coupe du monde en France, où ses prestations dans les cages du Paraguay ont impressionné. Cela fera aussi partie de sa légende : il s'inclinera face à la France en huitièmes de finale, sur un but en or de Laurent Blanc inscrit à la 117e minute. Passé notamment par Saragosse ou Strasbourg, il fut durant un temps le gardien avec le plus de buts marqués de l'histoire du football, avec 67 buts inscrits - dont 8 en sélection - sur l'ensemble de sa carrière.

Agé aujourd'hui de 56 ans, Chilavert a annoncé sur Twitter ce jeudi qu'il allait se présenter aux élections présidentielles du Paraguay. "Je me sens responsable d'aider à bâtir un pays meilleur. C'est pourquoi je me présenterai à la présidence", a déclaré Chilavert. "Nous devons regagner en crédibilité. Notre pays a besoin de regagner la confiance et le respect pour attirer les investisseurs. Il n'y a pas de temps à perdre." Les Paraguayens se rendront le 30 avril 2023 aux urnes pour élire leur nouveau président. On se rappelle que George Weah (ex-AC Milan et PSG, Ballon d'Or 1995), était devenu président du Liberia il y a quelques années.